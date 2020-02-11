أعتبر عضو "تكتل ​​لبنان​ القوي​" النائب ​انطوان بانو​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "محزن لما شبابنا بيروحوا غدر بلحظة تفلّت أمني الله يرحم النقيب جلال شريف ويشفي الجرحى قوانا الأمنية والعسكرية خط أحمر".

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كانت هذه تفاصيل خبر بانو عن حادثة الاوزاعي: محزن لما شبابنا بيروحوا غدر بلحظة تفلّت أمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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