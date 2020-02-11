درويش: مرة أخرى تتعمد تضحيات القوى الأمنية بالدماء دفاعاً عن أمن اللبنانيبن

قدم النائب ​علي درويش​ قائلا: "التعازي ل​قوى الأمن الداخلي​ ولعائلة الرائد الشهيد ‎جلال شريف الذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه بحفظ الأمن والدفاع عن فصيل الأوزاعي ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى من رفاقه. وقال: "مرة أخرى تتعمد تضحيات ​القوى الأمنية​ اللبنانية بالدماء دفاعاً عن أمن اللبنانيبن وصوناً لمؤسسات الوطن."

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