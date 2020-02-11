ريا الحسن: فاجعة الأوزاعي تؤكد وجوب استمرار بناء الدولة

أشارت وزيرة الداخلية السابقة ​ريا الحسن​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن"مأساة جديدة تطال ​لبنان​ باستشهاد النقيب جلال شريف واصابة عسكريين باطلاق رصاص بمخفر ​الاوزاعي​"، معتبرة أن " هذه الفاجعة التي تطال هيبة الوطن تؤكد وجوب استمرار بناء ​الدولة​ والمحافظة على مؤسساتها الامنية والعسكرية صمام أمان البلد". وقدمت الحسن تعازيها "الحارة ل​قوى الأمن الداخلي​ ولعائلة الشهيد واتمنى شفاء الجرحى".

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