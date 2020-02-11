حسنية: هناك محاولة استئثار يجب على جبران باسيل ان يقوم بإصلاحها

أكد نائب رئيس ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ ​وائل حسنية، ان "الحزب في القضايا القومية والاستراتيجية كان مع ​الدولة​ وفي المطالب المصرفية والمعيشية حمل سيف المواطن والمعارضة وبالطبع سنكون الى جانب الناس في مطالبهم، وفي الاطار السياسي علاقة الحزب واضحة، ولكن هناك محاولة استئثار يجب على رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ ان يقوم بإصلاحها".

وأوضح ان "تحالف ​8 اذار​ على قواعده وثوابته، والعلاقات ممتازة مع الجميع ولو نحن مستأثرين فلكان لدينا المبادرة لإصلاح كل الامور"، لافتاً الى ان "الحراك المطلبي الذي يطالب بحقوق الناس واموال المودعين ويطالب ب​الاقتصاد​ الفعلي والذي يطالب بالطبابة والتعليم وبحقوق الفقراء والمحتاجين نحن معه الى النهاية، ولكن هذا الحراك الموجود الان على الساحات هو مجموعة من "الزعران" تركب على مجموعة من الاوادم، والذي يعتدي على املاك العامة وعلى الناس ومنهم النائب ​سليم سعادة​ الذي كان امام ​محاولة قتل​ واضحة"، معتبراً ان "هذا ليس حراك شعبي وانما مجموعات مدفوعة من قبل بعض ​الاجهزة الامنية​ والسفارات في الخارج"، مشدداً على ان "كل معتقل يطلق النار او يضرب حجارة على الاجهزة الامنيو هو "أزعر" ، لذا لا بد ان يذهب الحراك الى اطاره الشعبي".