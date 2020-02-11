يعقوبيان: جلسة بدأت بلا نِصاب وانتهت بثقة بأقل من نصف عدد أعضاء مجلس النواب

أكدت النائبة ​بولا يعقوبيان​، في تعليق على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، ان "63 ثقة ب​الحكومة​ انتصار بطعم الهزيمة، جلسة بدأت بلا نِصاب وانتهت بثقة بأقل من نصف عدد أعضاء ​مجلس النواب​".

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