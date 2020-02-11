الطقس يستقر تدريجيًا بدءًا من ظهر يوم غد

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا متقلّبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط، يستقر تدريجيًا بدءًا من ظهر يوم الأربعاء.

وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم اجمالاً خلال الفترة الصباحية مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحراراة وامطار متفرقة كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١١٠٠ متر وما فوق صباحًا، يتحسّن ​الطقس​ تدريجيًا بدءًا من بعد الظهر، نحذّر من تكوّن الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو عن ال ١٠٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الخميس:غائم جزئيًا الى قليل الغيوم وارتفاع ب​درجات الحرارة​ مع بقاء خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١١٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الجمعة:قليل الغيوم وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة مع انخفاض في نسبة الرطوبة، يتحوّل تدريجيًا بدءًا من بعد الظهر الى غائم جزئيًا فغائم بسحب مرتفعة.