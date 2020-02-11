مصطفى حسين دعا الحكومة الى عدم التساهل مع اي حدث امني

دان رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب ​مصطفى حسين​ الاعتداء الذي حصل على مخفر ​الاوزاعي​، مستنكراً الحادث وداعياً ​الحكومة​ الى عدم التساهل مع اي حدث امني. وتقدم النائب حسين بأحر التعازي من عائلة الرائد الشهيد جلال شريف ومن مؤسسة ​قوى الامن الداخلي​ قيادة وافراد.

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