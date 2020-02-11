رأى الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "كل وقائع جلسة اليوم تُثبت أن الجلسة كانت غير قانونية وغير دستورية وكل ما نتج عنها غير قانوني وغير دستوري". واعتبر ان "ما يُبنى على باطل فهو باطل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريفي:جلسة الثقة كانت غير قانونية وغير دستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.