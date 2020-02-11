ارسلان معزياً بالشهيد شريف: عسى أن تكون خاتمة الحوادث التي تفقدنا خيرة عناصرنا

عزّى رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​ بالشهيد الرائد جلال شريف و​شهداء الجيش​، قائلاً: "‫لا استنكار ولا إدانة تعيد الشهداء المغدورين أو تبرّد قلب أهلهم وزملائهم في مؤسّسة الجيش و​قوى الأمن​ الداخلي".‬ وأضاف: "الرحمة لروح الشهيد الرائد شريف وشهداء الأمس والشَفاء للجرحى. ونتقدّم بتعازينا الحارّة لأهلهم وعوائلهم وللوطن، عسى أن تكون خاتمة الحوادث التي تفقدنا خيرة ضباطنا وعناصرنا".

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