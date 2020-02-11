روكز: الاعتداء على مخفر الاوزاعي ضربة قاسية لهيبة الدولة

رأى النائب ​شامل روكز​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الاعتداء على مخفر ​الاوزاعي​ ليس مجرّد اعتداء على أفراد من ​القوى الأمنية​ بل ضربة قاسية لهيبة ​الدولة​ وأمنها وأمانها". وسأل "الى متى ستبقى المؤسسة العسكرية تدفع ثمن تقاذف المسؤوليات والتفلت؟".

وتمنى على "الحكومة التي نالت الثقة اليوم وعلى وزير الداخلية مهمد فهمي خاصة ان يضعوا الأمن في اعلى سلم الأولويات لكسب ثقة الشعب الحقيقية وإلا اذا راح الأمن، راح البلد".