لميا يمين: نيلنا الثقة لمواجهة التحديات يحمّلنا مسؤولية وطنية

رأت ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "نيلنا الثقة لمواجهة التحديات يحمّلنا مسؤولية وطنية في لحظة استثنائية نحتاج فيها تضامناً مع كثيرٍ من العمل وقليلٍ من الكلام".

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