ابو فاعور: عندما دخلت إلى المجلس النيابي كانت الجلسة قد بدأت

أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي وائل أبو فاعور إلى أنه كان خارج الجلسة عندما افتُتحت جلسة المجلس النيابي، مؤكداً في تصريح تلفزيوني أنه "عندما دخلت إلى المجلس النيابي كانت الجلسة قد بدأت".
وعلق النائب ياسين جابر على قانونية النصاب، مؤكداً أن "رئيس مجلس النواب كان قد تواصل مع عدد من النواب وأبلغوه أنهم في حرم المجلس، لذلك افتتحت الجلسة".
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