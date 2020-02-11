ابو فاعور: عندما دخلت إلى المجلس النيابي كانت الجلسة قد بدأت

أشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ ​وائل أبو فاعور​ إلى أنه كان خارج الجلسة عندما افتُتحت جلسة ​المجلس النيابي​، مؤكداً في تصريح تلفزيوني أنه "عندما دخلت إلى المجلس النيابي كانت الجلسة قد بدأت".

وعلق النائب ​ياسين جابر​ على قانونية النصاب، مؤكداً أن "رئيس ​مجلس النواب​ كان قد تواصل مع عدد من النواب وأبلغوه أنهم في حرم المجلس، لذلك افتتحت الجلسة".

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