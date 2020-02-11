أكد رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط، في حدث تلفزيوني، ان "اتهام ​اللقاء الديمقراطي​ بتأمين نصاب جلسة اعطاء الثقة للحكومة هو غير صحيح، وحضور نواب ​اللقاء الديموقراطي​ الى المجلس جاء من باب الحرص على ​المؤسسات الدستورية​"، مشجباً ما وصفه "بالمزايدات التي تتنصل من مسؤولية الحضور وتزايد علينا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: حضور نوابنا جلسة الثقة جاء من باب الحرص على المؤسسات الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.