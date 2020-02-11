رئيس تجمع الصناعيين بالبقاع​: للضرب بيد من حديد ومعاقبة المجرمين

رأى رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصلان "التعرض للعسكريين في وسط بيتهم يعتبر وقاحة لا توصف والاعتداء المستنكر في فصيلة الأوزاعي هو نتيجة تساهل السلطة السياسية مع الخارجين عن القانون والاكتفاء بالحلول بالتراضي".
وفي رسالة إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ، قال: "نطالبكم كما نطالب الاجهزة الامنية اللبنانية الضرب بيد من حديد ومعاقبة المجرمين لردعهم عن الإجرام المتنقل".
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