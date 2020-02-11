رئيس تجمع الصناعيين بالبقاع​: للضرب بيد من حديد ومعاقبة المجرمين

رأى رئيس ​تجمع الصناعيين​ في البقاع​ نقولا أبو فيصلان "التعرض للعسكريين في وسط بيتهم يعتبر وقاحة لا توصف والاعتداء المستنكر في فصيلة الأوزاعي هو نتيجة تساهل ​السلطة​ السياسية مع الخارجين عن القانون والاكتفاء بالحلول بالتراضي".

وفي رسالة إلى المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ ، قال: "نطالبكم كما نطالب ​الاجهزة الامنية​ اللبنانية الضرب بيد من حديد ومعاقبة المجرمين لردعهم عن الإجرام المتنقل".