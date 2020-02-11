عثمان من امام فصيلة الاوزاعي: الحادثة هي دفع لثمن الاكتظاظ بالسجون

اعتبر ​اللواء عماد عثمان​ أن "​قوى الأمن الداخلي​ تدفع دماً كل يوم في سبيل الوطن، فقد تعرض 800 عنصر لإصابات في الشارع منذ 17 تشرين".

وفي تصريح صحفي بعد زيارته مخفر الأوزاعي حيث حصلت الجريمة، أكد عثمان أنه "يوجد 32 موقوفاً في النظارة، وهذا أمر خطير يفتح موضوع الاكتظاظ ​السجون اللبنانية​، والحادثة التي حصلت هي دفع لثمن الاكتظاظ بالسجون الذي لا يجوز ويجب التكاتف لحل هذه الازمة الصعبة"، مشيراً إلى أن "شجاراً كان قد حصل داخل النظارة وتطورت الأمور إلى ​اطلاق نار​ من قبل الجاني، والتحقيق جار لمعرفة كل الملابسات واعتقال الفارين".

وجواباً على سؤال حول تعامل قوى الأمن مع ​المتظاهرين​، لفت عثمان الى أنه "من واجب ​القوى الأمنية​ الحفاظ على الأمن على أرض الوطن، وهذا واجب قانوني".