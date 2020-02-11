وصول اللواء عماد عثمان إلى مخفر الأوزاعي

وصل المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الى مخفر الأوزاعي لتفقد مكان الجريمة التي أدت إلى سقوط شهيد من الأمن الداخلي.
وكانت المديريـة العامة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة، قد نعت الرائد الشهيد جلال شريف الذي قضى شهيداً اثناء قيامه بواجبه كآمر لفصيلة الاوزاعي نتيجة لإطلاق النار عليه من قبل المدعو حسن الحسين (لبناني)، كما أصيب المعاونان أولان زياد العطار -اصابته خطرة- وعلي امهز، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
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