وصول اللواء عماد عثمان إلى مخفر الأوزاعي

وصل المدير العام للأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​ الى مخفر الأوزاعي لتفقد مكان الجريمة التي أدت إلى سقوط شهيد من ​الأمن الداخلي​.

وكانت المديريـة العامة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة، قد نعت الرائد الشهيد جلال شريف الذي قضى شهيداً اثناء قيامه بواجبه كآمر لفصيلة ​الاوزاعي​ نتيجة ل​إطلاق النار​ عليه من قبل المدعو حسن الحسين (لبناني)، كما أصيب المعاونان أولان زياد العطار -اصابته خطرة- وعلي امهز، والتحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص.​​​​​​​