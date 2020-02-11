قوى الامن: استشهاد رائد واصابة عنصرين باطلاق نار في فصيلة الاوزاعي

نعت المديريـة العامة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة الرائد الشهيد جلال شريف الذي قضى شهيداً اثناء قيامه بواجبه كآمر لفصيلة ​الاوزاعي​ نتيجة ل​إطلاق النار​ عليه من قبل المدعو حسن الحسين (لبناني)، كما أصيب المعاونان أولان زياد العطار -اصابته خطرة- وعلي امهز، والتحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص.

فيما يلي نبذة عن حياته ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:

الرتبة والاسم والشهرة: الرائد الشهيد جلال شريف

اسم الاب: العميد في ​الجيش اللبناني​ علي شريف

اسم الوالدة: زينب شريف

تاريخ ​الولادة​ ومكانها: 19/11/1989 ​اليمونة​ / ​بعلبك​

الوضع العائلي: متأهل، ولديه ولدان (يانا خمس سنوات، وعلي سنتان ونصف)

دخل السلك بتاريخ 16/10/2007 وتدرج في الرتب حتى رتبة نقيب.

رقي إلى رتبة رائد بعد الاستشهاد.

Advertisements

خدم في عدة مراكز هي: كلية الضباط / المعهد – مفرزة سير ​بيروت​ الأولى – فصيلة الحدث / تولى الإشراف المباشر على ​مركز المعاينة الميكانيكية​ في الحدث – مفرزة طوارئ الضاحية – المجموعة الأمنية في ​الضاحية الجنوبية​ – آمر فصيلة الأوزاعي.

منح الاوسمة التالية: وسام الحرب – وسام الجرحى – وسام ​الأرز​ الوطني برتبة فارس – وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة – مدالية ​الأمن الداخلي​ – مدالية الجدارة.

حائز على تنويه مدير عام ​قوى الامن الداخلي​.