أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، عن "تحييد 51 عنصرا من الجيش السوري، وتدمير دبابتين، ومضاد طيران ومخزن أسلحة، فضلا عن السيطرة على دبابة ثالثة".
وتأتي هذه التطورات تزامنا مع تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن الحكومة السورية "ستدفع ثمنا باهظا" نتيجة الهجوم على الجنود الأتراك، والذي أسفر عن مقتل 5 منهم وإصابة آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية: تحييد 51 عنصرا من الجيش السوري في محافظة إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.