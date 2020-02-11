الدفاع التركية: تحييد 51 عنصرا من الجيش السوري في محافظة إدلب

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، في بيان، عن "تحييد 51 عنصرا من ​الجيش السوري​، وتدمير دبابتين، ومضاد طيران ومخزن أسلحة، فضلا عن السيطرة على دبابة ثالثة".

وتأتي هذه التطورات تزامنا مع تهديد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، بأن ​الحكومة السورية​ "ستدفع ثمنا باهظا" نتيجة الهجوم على الجنود الأتراك، والذي أسفر عن مقتل 5 منهم وإصابة آخرين.