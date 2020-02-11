قرقاش: لا يمكن أن تحقق ايران ما تريده عبر أنشطتها الاستفزازية

رأى وزير ​الدولة​ الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​ أنه "لا يمكن أن تحقق ​ايران​ ما تريده عبر أنشطتها الاستفزازية"، مشيرا الى أن "تدخلنا في اليمن حال دون وقوعه في دائرة النفوذ الايراني". وأيدقرقاش "دعوات التهدئة مع إيران وضرورة التوصل إلى حل سياسي".

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