المندوبة الأميركية بالامم المتحدة: خطة ترامب واقعية وقابلة للنقاش

رأت المندوبة الأميركية الدائمة لدى ​الأمم المتحدة​ ​كيلي كرافت​، أن خطة الرئيس ​دونالد ترامب​ للسلام في ​الشرق الأوسط​ واقعية، وقابلة للنقاش"، مشيرة إلى أن "لدى الأمم المتحدة تاريخا من الفشل في ما يخص ​السلام​ في الشرق الأوسط، وأنه من الحماقة البقاء في الطريق ذاته، ولهذه الأسباب بالذات تقدم ترامب برؤيته الجديدة للسلام".

ولفتت كرافت الى أن "الولايات المتحدة على قناعة بأن خطة ترامب واقعية، وهي ليست منقوشة على حجر، وتمثل المقترح الأولي وبداية للنقاش، وليس نهايته"، معربة عن "أملها بأن يرى الفلسطينيون فرصة في هذه الخطة"، وداعية "الرئيس الفلسطيني محمود عباس للدخول في مفاوضات مع الإسرائيليين".