الجيش السوري يعترف بسقوط مروحية له ومقتل طاقمها بريف ادلب

أعلن ​الجيش السوري​ في بيان له عن إصابة "إحدى حواماتنا العسكرية ب​صاروخ​ معاد فوق منطقة النيرب في ​ريف إدلب الجنوبي​ حيث تنتشر التنظيمات الإرهابية المدعومة من ​تركيا​، وقد أدى ذلك إلى سقوط الطائرة ومقتل طاقمها".

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