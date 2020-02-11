الجيش السوري يعترف بسقوط مروحية له ومقتل طاقمها بريف ادلب

أعلن الجيش السوري في بيان له عن إصابة "إحدى حواماتنا العسكرية بصاروخ معاد فوق منطقة النيرب في ريف إدلب الجنوبي حيث تنتشر التنظيمات الإرهابية المدعومة من تركيا، وقد أدى ذلك إلى سقوط الطائرة ومقتل طاقمها".
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