نيبينزيا:لا حل عادلا في الشرق الأوسط بدون موافقة الجانب الفلسطيني

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن "الولايات المتحدة لن تتمكن من تحقيق حل عادل في الشرق الأوسط بدون موافقة الجانب الفلسطيني"، مشيرا الى أن "صفقة القرن بغض النظر عن وجهات النظر بشأنها، لفتت الانتباه إلى ضرورة تسوية القضية الفلسطينية، لكننا على قناعة بأن ذلك يتطلب جهودا منسقة للمجتمع الدولي من أجل صياغة حل عادل وثابت".
ولفت نيبنيزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الى "أننا نرى أنه في ظل الوضع الحالي يجب تكثيف جهود الرباعية الدولية، التي تعتبر الآلية الوحيدة المعترف بها من قبل مجلس الأمن الدولي لمتابعة عملية السلام في الشرق الأوسط".
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