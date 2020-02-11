نيبينزيا:لا حل عادلا في الشرق الأوسط بدون موافقة الجانب الفلسطيني

أعلن مندوب ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​فاسيلي نيبينزيا​، أن "​الولايات المتحدة​ لن تتمكن من تحقيق حل عادل في ​الشرق الأوسط​ بدون موافقة الجانب الفلسطيني"، مشيرا الى أن "​صفقة القرن​ بغض النظر عن وجهات النظر بشأنها، لفتت الانتباه إلى ضرورة تسوية ​القضية الفلسطينية​، لكننا على قناعة بأن ذلك يتطلب جهودا منسقة للمجتمع الدولي من أجل صياغة حل عادل وثابت".

ولفت نيبنيزيا، خلال جلسة ل​مجلس الأمن الدولي​، الى "أننا نرى أنه في ظل الوضع الحالي يجب تكثيف جهود ​الرباعية الدولية​، التي تعتبر الآلية الوحيدة المعترف بها من قبل مجلس الأمن الدولي لمتابعة عملية السلام في الشرق الأوسط".

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