أعتبر وزير الدفاع ال​إسرائيل​ي ​نفتالي بينيت​ إنه "عندما تضربك أيدي الأخطبوط لا ترد عليه بضرب أذرعه فقط إنما اخنقه من رأسه"، موضحاً أنه "يقصد بالأخطبوط، ​إيران​ وبأنه له أذرع عدة في المنطقة"، منوها إلى أن "إسرائيل تعمل باستمرار لتدفيع إيران الثمن، حتى الحصول على الهدف النهائي، والممثل بحسبه في إخراج إيران من ​سوريا​"، مشدداً على ان "​اسرائيل​ ستستمر بمنع التموضع الإيراني على الحدود الشمالية".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستمر بمنع التموضع الإيراني على الحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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