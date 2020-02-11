بومبيو: ننسق مع تركيا الرد على هجوم الجيش السوري

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "الولايات المتحدة تنسق مع تركيا الرد على الهجوم الذي تعرضت له القوات التركية، من قبل الجيش السوري في منطقة إدلب شمالي سوريا، متقدما بالتعازي "لأسر العسكريين الذين قتلوا أمس بالهجوم في منطقة إدلب. يجب أن تتوقف الهجمات المستمرة من قبل نظام الأسد وروسيا".
وأوضح بومبيو، أنه "أرسل الممثل الأميركي الخاص المعني بشؤون سوريا إلى أنقرة من أجل تنسيق الخطوات ردا على هذا الهجوم المزعزع للاستقرار"، معتبرا أنه "على الولايات المتحدة دعم تركيا باعتبارها حليفا في الناتو".
وأدى تقدم الجيش السوري في إدلب، آخر معقل للمسلحين في البلاد، إلى تصاعد ملموس للتوتر مع تركيا، التي تتهم السلطات السورية بقيادة الرئيس السوري بشار الأسد، بشن هجمات مستمرة على العسكريين الأتراك في المنطقة وخرق اتفاق سوتشي حول الهدنة هناك.
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