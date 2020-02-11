أولمرت: ترامب اقترح أن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين

أعلن الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ "أننا مستعدون للعودة للمفاوضات من حيث انتهت لتحقيق السلام العادل والشامل، ونريد دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيلية عاصمتها القدس الغربية، ولن نلجأ للعنف إطلاقا ونحن نؤمن بمحاربة الإرهاب ونعبرعن موقفنا بالمقاومة الشعبية السلمية فقط".

وبدوره أمل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، في ال​مؤتمر​ الصحفي المشترك بينه وبين عباس، بألا يتجاهل الفلسطينيون تضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ حل الدولتين"، مشيرا الى أن "ترامب قدم خطة سلام تستند إلى أفكار سابقة طرحها بوش الإبن".

و اقترح أولمرت "مناقشة موضوع الاجئين على ضوؤ المبادرة العربية"، لافتا الى أن "ترامب اقترح أن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين".