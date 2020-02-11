الصدر يعلن حل "القبعات الزرق" ويدعو القوات الأمنية إلى فرض الأمن

أشار زعيم ​التيار الصدري​ في ​العراق​، ​مقتدى الصدر​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، الى "أننا نسمع بضغوطات حزبية وطائفية ل​تشكيل الحكومة​ المؤقتة، فهذا يعني ازدياد عدم قناعتنا بها، بل قد يؤدي إلى إعلان التبرؤ منها (شلع قلع) بعد أن اضطررنا للسكوت عنها".

وأشار الصدر إلى أنه ينتظر نتائج التحقيق في أحداث ​مدينة النجف​ قبل قيامه بـ"الواجب الشرعي والوطني"، معلنا "حل "القبعات الزرق"، ومطالبا ​القوات​ ​الأمن​ية فرض الأمن".

وكان زعيم التيار الصدري قد دعا أصحاب "القبعات الزرق" التابعين له، إلى تمهيد الطريق أمام القوات الأمنية العراقية لـ"كشف المخربين"، علما أن اتفاقا حكوميا بين محافظ النجف، وقيادات التيار الصدري، في الرابع من فبراير الحالي، قد أفضى إلى عدم تواجد أصحاب "القبعات الزرق" في الشوارع، وأن يقتصر عملها على الإسناد لحفظ الأمن والنظام للمدارس ودوائر الدولة.