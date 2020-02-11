شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لأيمن أبو العلا رجل الدبلوماسية البرلمانية فى مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رجل الدبلوماسية البرلمانية فى مجلس النواب هذا هو الوصف الدقيق الذى يطلقه العديد من أعضاء البرلمان ومتابعى الشأن السياسى على الدكتور أيمن أبو العلا رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية ـ الفرنسية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، والذى استطاع أن يقدم نموذجا للنائب القادر على القيام بمهامه تحت القبة على أكمل وجه، وتسويق نجاحات وطنه فى شتى المجالات، وذلك عبر التمثيل المشرف لمصر خلال زياراته لأعرق البرلمانات فى العالم.

ويعد الدكتور أيمن أبو العلا من النواب المميزين الذين لا يمكن أن تخطئ العين عن رؤيتهم والذين لهم صفات واضحة واستطاعت أن تحقق أكبر قدر من الفائدة للمؤسسة التى ينتمون إليها وذلك لما قدمه ويقدمه على مدار 5 سنوات فى البرلمان المصرى.

ففى 27 يونيو 2019، ترأس الدكتور أيمن أبو العلا وفد البرلمان المصرى خلال زيارته لفرنسا، وحضر جلسة عامة داخل مجلس النواب الفرنسى، وخلال الجلسة تلقى الوفد المصرى تصفيقا حارا من نواب البرلمان الفرنسى، احتراما منه لقيمة ومكانة مصر، وعبر البرلمان الفرنسى حينئذ عن تقديره لمكانة مصر، كما ساعدت تلك الزيارة فى توطيد ودعم العلاقات بين البلدين.

كما استقبل النائب أيمن أبو العلا، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، ووكيل لجنة الصحة بالبرلمان، فى 16 يناير 2020 وفدا فرنسيا برئاسة السيناتور لوكونت عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الفرنسيين بالخارج، فى حضور النائبة شيرين فراج والنائبة ماريان عازر من الجانب المصرى.

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وخلال اللقاء، أكد أبو العلا، على أن الموقف المصرى الداعم للحل السياسى فى ليبيا يحافظ على وحدة الأراضى الليبية ومؤسسات الدولة هناك وجيش وطنى، وأن القاهرة لن تقبل بتدخل عسكرى خارجى فى ليبيا، مع التشديد على أهمية دعم المجتمع الدولى للجيش الليبى باعتباره القوى المنظمة بها للحفاظ على أراضيه.

وتطرق رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية إلى أهمية تشجيع السياحة الفرنسية إلى مصر، لاسيما مع الامان الذى تحظى به، كما دعا إلى أهمية دعم القصر العينى الفرنسى.