شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح "المحامين" تعلن قائمتها الانتخابية على منصب النقيب و مجلس النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جبهة الإصلاح النقابى بنقابة المحامين، عن قائمة مرشحيها فى الانتخابات التى تعقد فى 15 مارس على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة وجاء على رأس القائمة رجائى عطية مرشح لمنصب النقيب .

وضمت القائمة كلا من سعيد حسن و عبد الحفيظ الروبى و محب المكاوى و محمد عبد الستار و محمد راضى و محمود الداخلى و نبيل عبد السلام و محمد عبد الوهاب لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين .

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وأعلنت الجبهة عن تنظيم المؤتمر الأول لها بمحافظة الشرقيه وذلك بحضور رجائي عطية المرشح لمنصب نقيب المحامين و كوكبة من كبار محامين مصر وذلك لعرض البرنامج الانتخابي للقائمة .

وكانت النقابة العامة للمحامين،قد أغلقت الخميس الماضى باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم،على منصب نقيب المحامين و أعضاء مجلس النقابة وكانت اللجنة قد تلقت 18 مرشح لمنصب النقيب،وجاءت أسماء المرشحين كالآتى سامح عاشور، إبراهيم عبد السميع مهران، مجدي عبد الستار إبراهيم، مجدي محمود علي راشد، محمد، رجب البرديسي، حسين المرشدي، نجلاء محمد الإمام، طارق الفولي، محمد رجائي عطية، أيمن عبد العزيز محمد أحمد، إبراهيم السعيد، وفائي الدسوقي محمد، صلاح الدين محمود حجازي، محمد علي مهران، علي محمد فتوح، أحمد قناوي، محمد أجمد علي الشربيني، علاء عباس عبد اللطيف.