شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عمارة يطالب بحظر تداول وبيع حبوب الغلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد عمارة، الحكومة بإعلان سياستها بشان تشديد الرقابة على عمليات بيع وتداول قرص حفظ القمح من التسوس "حبوب الغلة"، مطالبا بمنعها وحظرها، لأنها تسببت في حالات وفاة عديدة في بعض المحافظات، بحسب قوله، لأن تناولها يؤدى للوفاة، وذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، بحضور وزير الزراعة.

وقال محمد عمارة: "حبة الغلة حبوب قاتلة تؤدى للوفاة، وهى جريمة قتل بدون قاتل، وتستخدم هذه الحبة لحفظ القمح من التسوس، ليعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على كلامه، قائلا: "هذا كلام غير دقيق".

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ورد النائب محمد عمارة: "الموضوع خطير جدا، بعض الدول صنفتها ضمن أسلحة الدمار الشامل، واتضح أن هذه المادة غير مصرح بها دوليا".

وطلب رئيس المجلس من النائب محمد عمارة الالتزام بوقت الكلمة وهو دقيقتين، قائلا: "الكلام له قواعد وضوابط، منحتك الكلمة لمدة دقيقتين إحنا مش في مؤتمر".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة، لمناقشة طلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وعن آلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج، وطلبات إحاطة وسؤال عن نقص المعروض من البذور والتقاوي والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار غير الصالح منها بالأسواق، وطلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية عن طريق توفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التي تصيب الماشية، فضلا عن ضعف الرقابة على اللحوم المستوردة، وعن إجراءات تقنين وضع اليد على بعض الأراضي الزراعية وإجراءات الوزارة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، وعن تخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام، وطلبات إحاطة وطلبى مناقشة عامة عن فرض غرامات على مزارعي الأرز بأراضي لا تصلح لزراعته، وعن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير، فضلا عن عدم صرف رواتبهم وكذلك عمال اليومية بهيئة الثروة السمكية، وعن ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية، وعن المشاكل التي تواجه الشباب بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان وسهل الطينة.