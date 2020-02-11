موسكو: واشنطن لن تحقق حلاً عادلاً في الشرق الأوسط بدون موافقة فلسطين

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة لن تتمكن من تحقيق حل عادل في الشرق الأوسط بدون موافقة الجانب الفلسطيني وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال نيبنيزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي
وتابع المندوب الروسي قائلاً: "نرى أنه في ظل الوضع الحالي يجب تكثيف جهود الرباعية الدولية التي تعتبر الآلية الوحيدة المعترف بها من قبل مجلس الأمن الدولي لمتابعة عملية السلام في الشرق الأوسط".
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