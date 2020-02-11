رئيس وزراء السودان يؤكد الحرص على إحلال السلام في جنوب السودان

أكد رئيس الوزراء السوداني، رئيس الدورة الحالية لمنظمة "إيجاد"، عبد الله حمدوك، حرص الحكومة الإنتقالية على إحلال السلام في دولة جنوب السودان وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
والتقى حمدوك ، في الخرطوم اليوم الثلاثاء، مع وفد
وقال المطران واني ليمي، في تصريحات صحفية، إن اللقاء تطرق إلى نتائج المباحثات بشأن السلام في جنوب السودان، والتي عقدت مؤخرا بأديس أبابا على هامش انعقاد أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي.
وأوضح أن استقرار دولة الجنوب يعد استقرارا للسودان، مشيدا بالدور الذي تلعبه الإيجاد في تحقيق السلام في دولة جنوب السودان، معربا عن أمله في تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني خلال الفترة الإنتقالية.
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