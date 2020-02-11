البيت الأبيض: ترامب وميلانيا يستقبلان ملك وملكة إسبانيا 21 أبريل

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرينته ميلانيا سوف يستقبلان الملك فيليب السادس ملك إسبانيا وقرينته الملكة ليتيزيا بالبيت الأبيض يوم 21 أبريل المقبل في زيارة رسمية للولايات المتحدة وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .

وأشار البيت الأبيض في تصريح صحفي- إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار احتفاء الدولتين بالعلاقات الوثيقة والتاريخ المشترك بينهما وتؤكد مجددا على التزامهما بالتعاون في مواجهة التحديات العالمية. بالبيت الأبيض يوم 21 أبريل المقبل في زيارة رسمية للولايات المتحدة وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .وأشار البيت الأبيض في تصريح صحفي- إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار احتفاء الدولتين بالعلاقات الوثيقة والتاريخ المشترك بينهما وتؤكد مجددا على التزامهما بالتعاون في مواجهة التحديات العالمية.

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