أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أمراً ملكياً اليوم يقضي بتعيين معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشاراً له للشؤون الدبلوماسية.

كما أصدر ملك البحرين، بحسب وكالة أنباء البحرين، مرسوماً ملكياً يقضي بتعيين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزيراً للخارجية.

وكان الزياني يشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث خلفه في المنصب الأكاديمي الكويتي نايف الحجرف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملك البحرين يعين عبداللطيف الزياني وزيراً للخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.