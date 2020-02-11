غوتيريش: ملتزمون بحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على حدود ما قبل 1967

أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، أكد ملتزم بمبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، استنادا لقرارات الشرعية الدولية وخطوط ما قبل عام 1967.



جاء ذلك أفادة للمسؤول الأممي في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول خطة السلام الأمريكية التي تعرف إعلاميا باسم "صفقة القرن".



وقال غوتيريش "لا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية وتحقيق رؤية الدولتين (إسرائيل وفلسطين)، في العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967".



وحذر غوتيريش من مغبة "تزايد التوترات وعدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم، حيث وصلت حدة التوتر والمخاطر في الخليج مؤخرا إلى مستويات مثيرة للقلق، واليوم نحن أمام مخاطر إعادة تصعيد النزاعات في ليبيا واليمن وسوريا".



وتابع: "هذا السياق المضطرب يؤكد فقط على الحاجة إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي استمر لفترة طويلة للغاية، والذي لا يزال قائما".



وحث الأمين العام "إسرائيل والقادة الفلسطينيين علي إظهار الإرادة اللازمة لتحقيق هدف إقامة سلام عادل ودائم، على أساس مشاركتنا في إطار متعدد الأطراف تحدده قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".



وفي 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة تضمنت إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.



المصدر: وكالات