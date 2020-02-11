ملك البحرين يعين "الزياني" وزيرا للخارجية خلفا لخالد بن أحمد

قرر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، تعيين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزيرا للخارجية، خلفا للشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.

كما أصدر العاهل البحريني مرسوما ملكيا بتعين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشارا للملك حمد بن عيسى.

بدوره، قدم الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية السابق ومستشار العاهل البحريني الحالي التهنئة للدكتور عبد اللطيف الزياني بالثقة الملكية بتعيينه وزيرا للخارجية.

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وقال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في تغريدة على حسابه الخاص،: "أخي للدكتور عبد اللطيف الزياني فهو خير من يتولى مسؤولية قيادة الدبلوماسية البحرينية بقدراته الفائقة وخبرته الكبيرة وعلاقاته الواسعة مع مختلف دول العالم . اسأل الله أن يعينه ويوفقه في خدمة مليكه وبلده انه سميع مجيب".

كما قال في تغريدة أخرى، وجه خلالها الشكر للعاهل البحريني ورئيس الوزراء وولي العهد على ثقتكم الغالية طوال فترة عمله كوزير للخارجية.

كما وجه الشكر لمنتسبي وزارة الخارجية، سفراء ومسؤولين وموظفين، على صبركم علي وعلى كل ما قمتم به من عمل مخلص أعانني في عملي ومسؤولياتي.