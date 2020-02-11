كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعلن تحييد 51 عنصرا من الجيش السوري في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 51 عنصرا من الجيش السوري، وتدمير دبابتين والسيطرة على ثالثة.

وجاء في بيان الوزارة أنه "وفقا لمعلومات تم الحصول عليها من مصادر مختلفة، تم تحييد 51 عنصرا من قوات النظام السوري في إدلب وتدمير دبابتين ومضاد طيران ومخزن أسلحة، فضلا عن السيطرة على دبابة ثالثة".

وتأتي هذه التطورات تزامنا مع تهديد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن الحكومة السورية "ستدفع ثمنا باهظا" نتيجة الهجوم على الجنود الأتراك، والذي أسفر عن مقتل 5 منهم وإصابة آخرين.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت مقتل 5 جنود أتراك بهجوم للقوات السورية، أمس الاثنين، على موقع للمراقبة في تفتناز بشمال سوريا، مضيفة أن القوات التركية ردت على الهجوم.

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وذكرت وكالة "الأناضول" أن قافلة عسكرية وصلت قضاء ريحانلي في ولاية هطاي جنوبي البلاد، في طريقها إلى الحدود السورية.

وأضافت أن التعزيزات تضم قوات من الوحدات الخاصة (الكوماندوز) وذخائر وتحصينات، وأنها تتجه نحو الوحدات الحدودية وسط إجراءات أمنية مشددة.

بالإضافة إلى ذلك قالت الوكالة، إن 43 حاملة جنود وصلت إلى مدينة اسكندرون في الولاية ذاتها، بحيث تتوجه إلى الوحدات الحدودية.

وقد ازداد الوضع توترا في شمالي سوريا في الأيام الأخيرة، وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 5 من جنودها بقصف نفذه الجيش السوري على إحدى نقاطها في إدلب، وقالت في وقت لاحق إنها ردت على هذا الهجوم، واستهدفت 115 نقطة للجيش السوري، وأوقعت عشرات القتلى في صفوفه.