كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارثة جديدة لـ"كورونا" تثير الرعب في 382 مدينة (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت جامعة "ساوثهامبتون" البريطانية، دراسة حديثة، تضمنت رسمًا بيانيًا حول كيفية تحرك 5 ملايين من سكان مدينة ووهان وسط الصين، البؤرة التي خرج منها فيروس كورونا القاتل، قبل وضع المدينة بأكملها في الحجر الصحي.

وأشارت الدراسة إلى طبيعة الانتشار المرعبة لفيروس كورونا المستجد، حول العالم، حيث تمت الاستعانة بالبيانات التقنية للتنبؤ بالانتشار مع التوصل إلى نتائج مروعة.

ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "ذا-صن"، سافر آلاف الأشخاص عن طريق الجو إلى 382 مدينة خارج الصين خلال الأيام التي سبقت 23 يناير اليوم الذي أُغلقت فيها مدينة ووهان الصينية، وسط تحذيرات بأن غالبية المدن التي تم السفر إليها كانت في آسيا، كما برزت في الدراسة المراكز الرئيسية في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا.

Advertisements

وسافر العشرات الذين يحتمل إصابتهم بالمرض إلى العديد من البلدان (تايلاند واليابان وهونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وماليزيا وسنغافورة وفيتنام وأستراليا)، كما انتشروا في (مصر وجنوب إفريقيا وإثيوبيا والمغرب ونيجيريا وكينيا).

وقال عالم الفيروسات في جامعة هونج كونج، جين دونج يان: "لقد فات الأوان، هناك 5 ملايين خارج الصين يتجولون في أماكن أخرى، هذا تحد كبير".

وناشد الباحثون جميع الدول والمدن بضرورة الاستعداد للحد من انتشار الفيروس القاتل.

واتخذت مصر إجراءات وقائية مشددة، للكشف على المصريين العائدين من ووهان، والقادمين عبر المطارات والموانئ بشكل عام، وإخضاعهم للحجر الصحي، وسط إجراءات وقائية اتخذتها الحكومة ووزارة الصحة، برفع درجات الاستعداد إلى القصوى، بالمدارس والجامعات، وشتى ربوع مصر، للكشف والتعامل المبكر عن أي حالات قد يشتبه في إصابتها.