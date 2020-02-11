البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة "دياب" بـ٦٣ صوتا

منح البرلمان اللبناني، مساء الثلاثاء، حكومة حسان دياب ثقة مجلس النواب بـ 63 صوتا، من أصل 84 نائبا حضروا الجلسة.

وحجب 20 نائبا الثقة عن الحكومة، في حين امتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت، بحسب موقع "روسيا اليوم".

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وحسم رئيس مجلس النواب نبيه بري الجدل حول عدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت على الثقة بحكومة الرئيس حسان دياب، بإعلانه أن "جلسة الثقة افتتحت بحضور 67 نائبا والآن العدد هو 68".