سلطات الإكوادور تعتقل إيرانيين يحملان جوازات سفر إسرائيلية

أعلنت سلطات الإكوادور، اعتقال زوجين إيرانيين كانا يحاولان السفر إلى إسبانيا وبحوزتهما جوازات سفر إسرائيلية مزيفة.

وذكر موقع ميدل إيست مونيتور البريطاني، أن الزوجين - رجل وامرأة في العشرينات من العمر – حاولا مغادرة البلد الواقع في أمريكا الجنوبية متجهين إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لكن السلطات اكتشفت بحوزتهما وثائق سفر مزورة تستخدم معلومات شخصية لإسرائيليين.

وتشير التقارير إلى أن الزوجين الإيرانيين وصلا إلى عاصمة الإكوادور كيتو، في نهاية الشهر الماضي باستخدام جوازات سفر مزورة وحاولا السفر قبل أيام قليلة.

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وتم اكتشاف التزوير، خلال فحص عادي في مرحلة فحص الجوازات، إذ إن الشاب الإيراني كان يحمل جوازا لشخص مسجل كإسرائيلي في الأربعينات والشابة كانت تحمل جواز طفلة عمرها 11 عاما، ولدى التحقيق معهما اعترفا بأنهما إيرانيان وسلما للمحققين جوازيهما الإيرانيين.

كما تقوم المخابرات في الإكوادور بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية في كشف ملابسات القضية.



ورغم العثور على جوازات سفرهم الإيرانية الأصلية، لم يتضح سبب حملهم لجوازات سفر مزيفة أو ما إذا كانا ينتميان إلى جهاز المخابرات الإيرانية، بحسب موقع "ميدل إيست ".



وكانت السلطات الأرجنتينية اعتقلت في مارس من العام الماضي، إيرانيين يحملان جوازات سفر إسرائيلية مزورة "كانت مليئة بالأخطاء الإملائية باللغة العبرية".