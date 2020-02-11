جليلة المغربية تنضم لقائمة المشتكين بباطمة في ملف “حمزة مون بيبي”

كشفت الممثلة، وعارضة الأزياء، جليلة المغربية، أخيرا، أنها قدمت شكاية ضد الفنانة دنيا باطما، وشقيقتها ابتسام، نتيجة الهجوم، الذي تعرضت له من طرف حساب “حمزة مون بيبي”.
وأكدت جليلة، في تصريح صحفي لأحد المنابر في الإمارات، أخيرا، أنها وضعت شكاية ضد دنيا، وشقيقتها ابتسام، وباقي المتهمين، بسبب التشهير، الذي طالها، ونشر صورها، ورقم هاتفها على حساب “حمزة مون بيبي”.
وعبرت جليلة عن استعدادها للحلول في المغرب، لتقديم إفادتها في حال طلبت منها السلطات المختصة ذلك، مشيرة إلى أنها وضعت شكايتها في سفارة المغرب في الإمارات.
وتعرضت جليلة لهجوم من الحساب المذكور، بخصوص موضوع علاقة حب جمعتها سابقا بالفنان المصري تامر حسني.
يذكر أن دنيا باطما، وشقيقتها مثلتا، أمس الاثنين، أمام قاضي التحقيق، وواجهتا سكينة كلامور، التي تمسكت بأقوالها، التي تورطهما في القضية.
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