الركراكي ينجح في أول إختبار له في دوري أبطال أسيا

هاجر لصفر – صحافية متدربة

تمكن فريق الدحيل القطري بقيادة الإطار المغربي وليد الركراكي، من تخطي فريق بيرسبولس الإيراني ضمن المباراة الإفتتاحية لدوري أبطال آسيا بملعب عبد الله بن خليفة بقطر.

وشهدت تشكيلة الركراكي حضور المهدي بنعطية، العميد السابق للمنتخب الوطني، رفقة الكرواتي ماندجوكيتش في أولى مبارياته مع الفريق القطري.

وجاء فوز الدحيل عن طريق هدفين حملا توقيع كل من ماندجوكيتش في الدقيقة 5 ، والبرازيلي إيدميلسون د 13.

واستحسنت جماهير الدحيل المستزة الذي ظهر به الفريق، خاصة أن المنافس الايراني الأقوى والمتصدر في بطولته المحلية.