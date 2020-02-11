توقعات بارتفاع الاصابات بفيروس كورونا.. سيصل إلى 500 ألف مصاب خلال فبراير الجاري

كشف علماء في بريطانيا أن أعداد الإصابات بفيروس “كورونا” الجديد، سيصل إلى 500 ألف مصاب بحلول نهاية فبراير الجاري، أي ما يناهز 5 في المائة من إجمالي سكان مدينة ووهان الصينية.

وتوقع علماء من خلال تطبيق رياضي، تم تطويره من طرف مدرسة النظافة والطب الاستوائي في العاصمة البريطانية لندن، لتوقّع أعداد الإصابات بـ “كورونا”، في مدينة ووهان التابعة لمقاطعة “خوبي” الصينية.

وكانت السلطات الصحية في بكين، قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، أنّ الفيروس المميت أودى، حتى حدود الساعة، بحياة ألف وسبعة عشر شخصاً في الصين القارية، وقالت، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات، والإصابات، إن الوباء حصد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أرواح 108 أشخاص، وأصيب به 2097 شخصاً إضافياً، لتفوق الإصابات 42 ألف حالة داخل هوبي، التي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان، نهاية دجنبر الماضي.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة فى التنفس، فى الحالات الأكثر شدة يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوى والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوى وحتى الوفاة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وظهر الفيروس الغامض، في 12 دجنبر من سنة 2019، بمدينة ووهان الصينية، إلا أن بكين كشفت عنه، رسميا، في منتصف يناير الماضي من السنة الجارية.