شكرا لقرائتكم خبر عن الحمض النووي لفيروس كورونا: فتشوا عن الخفافيش والان نبدء بالتفاصيل

قالت ماي بول كيني المسؤولة البارزة بمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إن التحليل الوراثي لفيروس كورونا المتحور الجديد المتفشي في الصين يشير إلى أنه ربما يكون قد انتقل أصلاً من الخفافيش.

وأضافت كيني في مؤتمر صحفي :" هذا الفيروس يشبه إلى حد بعيد فيروس كورونا الذي يوجد في الخفافيش".

ومع ذلك ، لم يعثر الباحثون على عدد كبير جدًا من الخفافيش في سوق المواد الغذائية في ووهان التي يُشتبه في أنها مركز تفشي المرضي ، مما يجعل من المحتمل جدًا أن ينتقل الفيروس بشكل غير مباشر من الحيوان الثديي المجنح الصغير إلى البشر عبر بعض الأنواع الوسيطة ، وفقًا لما قالته كيني.

يشار إلى أن تفشي فيروس كورونا المتحور في الصين قد أودي بحياة نحو 1017 شخصا داخل الصين وإصابة 42 ألف و708 آخرين حتى الآن.