شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الجديدة تفوز بثقة مجلس النواب اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

فازت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب اليوم الثلاثاء على ثقة مجلس النواب ب63 صوتا من أصل 84 نائبا. وحجب 20 نائبا الثقة عنها، في حين امتنع نائب عن التصويت،بحسب الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية.

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