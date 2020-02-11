شكرا لقرائتكم خبر عن مصر .. ضبط 650 كيلو بانجو بحوزة عاطلين والان نبدء بالتفاصيل
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم ضبطهما حال إستقلالهما السيارتين فى كمين أُعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة الجناين.. وبحوزتهما (250 لفافة من نبات البانجو المخدرة وزنت جميعها 650 "ستمائة وخمسون كيلو جرام"- مبلغ مالى- هاتفى محمول).
بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدر بقصد التهريب والإتجار فيها وإستخدام السيارتين وهاتفى المحمول فى النقل والترويج وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (1625000) واحد مليون وستمائة خمسة وعشرون ألف جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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