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مصر .. ضبط 650 كيلو بانجو بحوزة عاطلين

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القت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمصر القبض على إثنين من العناصر الإجرامية فى مجال تهريب كميات كبيرة من مخدر البانجو من منطقة شرق قناة السويس إلى غربها وترويجه على عملائهما على نطاق واسع مستخدمان فى ذلك سيارتين ، وذلك بعدما أمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى وهما (عاطل "له معلومات جنائية- سائق).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم ضبطهما حال إستقلالهما السيارتين فى كمين أُعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة الجناين.. وبحوزتهما (250 لفافة من نبات البانجو المخدرة وزنت جميعها 650 "ستمائة وخمسون كيلو جرام"- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدر بقصد التهريب والإتجار فيها وإستخدام السيارتين وهاتفى المحمول فى النقل والترويج وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (1625000) واحد مليون وستمائة خمسة وعشرون ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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