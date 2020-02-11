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مقتل 17 إرهابيا في عملية أمنية شمال سيناء

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سقط 17 إرهابيا قتلى في عملية أمنية في شمال سيناء بمصر . وقالت وزارة الداخلية المصرية في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك اليوم الثلاثاء إنه " توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول إختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش الكائنة بمنطقة العبيدات / ثالث العريش بشمال سيناء ، وإتخاذها وكراً لهم ومرتكزاً للإنطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية " .

واضافت الوزارة "تم إستهداف منطقة إختبائهم وتبادل إطلاق النيران ، مما أسفر عن مصرع 11 عنصر وعثر بحوزتهم على 6 بندقية آلية و2 بندقية خرطوش و 3 عبوة متفجرة بينما تمكن البعض الأخر من الهروب داخل أحد المنازل المهجورة الكائنة بمنطقة الحوص/ بقسم أول العريش ، وقد تم تتبعهم وحصارهم والتعامل معهم ، مما أسفر عن مصرع 6 أخرين ، وعثر بحوزتهم على 4 بندقية آلية و2 حزام ناسف . تم تقنين الإجراءات وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق"

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