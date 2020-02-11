اصابة طبيب بانفجار اسطوانة غاز قرب مستشفى وسط الناصرية

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باصابة طبيب بانفجار اسطوانة غاز قرب مستشفى وسط الناصرية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اسطوانة غاز انفجرت، مساء اليوم، ما اسفر عن احتراق كرفان ضمن دور الاطباء بمستشفى الحسين وسط الناصرية واصابة طبيب بجروح مختلفة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.



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