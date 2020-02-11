رئيس كتلة برلمانية يكشف موعد التصويت على الكابينة الوزارية

وقال الخالدي في حديث لـ الخليج 365، إن "يوم الأحد المقبل، سيعقد مجلس النواب جلسة استثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية".

وأضاف ان "الكابينة لم تتضمن تدوير اي أسم من وزراء الحكومة المستقيلة"، مؤكداً ان "جميع الأسماء من المستقلين بعيداً عن الاحزاب".