العراق يهزم سوريا في بطولة الملك عبد الله بكرة السلة

رياضة 2020-02-11 | 17:50 323 مشاهدة تغلب المنتخب الوطني بكرة السلة على نظيره السوري في مستهل مشواره ببطولة الملك عبد الله والمقامة منافساتها في المملكة الاردنية. المواجهة التي اقيمت على قاعة الامير حمزة، انتهت بفوز صعب لاسود الرافدين بفارق ثلاث نقاط بواقع 63-60، ليحقق الاسود انتصارهم الاول. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الاردني على قاعة الحسن غداً الاربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.



وتاتي هذه البطولة استعداداً للنافذة الاولى من التصفيات الآسيوية. وتاتي هذه البطولة استعداداً للنافذة الاولى من التصفيات الآسيوية. المحرر: محمد خليل

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