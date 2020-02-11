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العراق يهزم سوريا في بطولة الملك عبد الله بكرة السلة

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2020-02-11 | 17:50

العراق يهزم سوريا في بطولة الملك عبد الله بكرة السلة

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تغلب المنتخب الوطني بكرة السلة على نظيره السوري في مستهل مشواره ببطولة الملك عبد الله والمقامة منافساتها في المملكة الاردنية.
المواجهة التي اقيمت على قاعة الامير حمزة، انتهت بفوز صعب لاسود الرافدين بفارق ثلاث نقاط بواقع 63-60، ليحقق الاسود انتصارهم الاول.

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الاردني على قاعة الحسن غداً الاربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.


وتاتي هذه البطولة استعداداً للنافذة الاولى من التصفيات الآسيوية.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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