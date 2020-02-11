أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن حصيلة جديدة لحريق المستشفى في محافظة المثنى. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الحصيلة النهائية لحريق مستشفى الحسين في محافظة المثنى بلغت أربع حالات وفاة و30 حالة إصابة بالاختناق". وأضافت أنه "تم إنقاذ 60 حالة".



وكان مصدر أمني في محافظة المثنى قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة 19 شخصاً حصيلة حريق مستشفى الحسين في المحافظة. وكان مصدر أمني في محافظة المثنى قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة 19 شخصاً حصيلة حريق مستشفى الحسين في المحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يعلن حصيلة جديدة لحريق المستشفى في المثنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.